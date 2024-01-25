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В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О международном частном праве"

Политика Материалы 25 января 2024 17:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О международном частном праве"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О международном частном праве".

Как сообщает в четверг Trend, об этом отмечено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении Закона Азербайджанской Республики "Об арбитраже" № 1077-VIQ от 26 декабря 2023 года и урегулировании некоторых вопросов в связи с этим.

Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект нового Закона Азербайджанской Республики "О международном частном праве" с учетом международных норм и принципов, а также прогрессивного зарубежного опыта.

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