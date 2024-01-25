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В Азербайджане будет подготовлен порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации - Указ

Политика Материалы 25 января 2024 17:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет подготовлен порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Будет подготовлен порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона Азербайджанской Республики "Об арбитраже" от 26 декабря 2023 года № 1077-VIQ и урегулировании некоторых вопросов в связи с этим.

Согласно указу, Кабинет министров должен в двухмесячный срок утвердить порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

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