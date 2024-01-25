БАКУ /Trend/ - Армения обещает передать Азербайджану еще 8 карт минных полей, сообщает в четверг Trend.

Так, СНБ Армении сообщил о выявлении 8 новых формуляров с информацией о минных полях в Карабахе, которые в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам.

Отмечается, что копии Ереван передаст международным партнерам.

Напомним, что наземные мины, неизбирательно установленные Арменией, продолжают представлять угрозу для гражданского населения.

Число жертв мин с 2020 года составляет 342 человека.

Недавно глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Карабахе "в случае создания атмосферы доверия".

"Сейчас армянская сторона пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества", - сказал он.