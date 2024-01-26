Украинский конгресс Азербайджана всецело поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах - заявление

Первая версия опубликована 25 января в 15:18

БАКУ /Trend/ - Украинский конгресс Азербайджана всецело поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Украинского конгресса Азербайджана.

Отмечается, что Президент Ильхам Алиев является одной из ключевых фигур в современной мировой политике.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что в результате продуманной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня стал важным стратегическим, энергетическим, транспортным, логистическим и коммуникационным узлом международного значения, привлекающим внимание глобальных инвесторов.

"Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая в настоящее время играет важную роль в повышении функциональности Среднего коридора, была построена и введена в эксплуатацию в 2017 году именно при модераторстве Азербайджана.

Глобальные газотранспортные проекты TAP и TANAP, соглашение с Евросоюзом о поставке на западные рынки "зеленой" энергии из Азербайджана и, как признание заслуг нашей страны в этой сфере, решение о проведении в этом году в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), все эти и многие другие достижения превратили страну во влиятельный актор мировой политики.

Грандиозная победа в 44-дневной Второй Карабахской войне и успешные итоги 24-часовых локальных антитеррористических мероприятий создали основу для Великого возвращения на азербайджанские территории, которые Армения удерживала под оккупацией более 30 лет.

В основе направленных на укрепление обороноспособности страны комплексных мер (строительство армии, оснащение Вооруженных сил самым современным вооружением, боеприпасами, военной техникой и технологиями) лежит мощная экономика, созданная благодаря деятельности Президента Ильхама Алиева.

Также следует отметить развитие демократических ценностей: особое внимание уделяется вопросам мультикультурализма в Азербайджане, где испокон веков проживало огромное количество этнических групп, национальных меньшинств.

Украинцы, проживающие на территории Азербайджана, всегда были преданы своей стране, считая ее своей второй Родиной. Мы являемся постоянными и неравнодушными участниками всех процессов, происходящих в государстве, не оставшись в стороне как во время Первой, так и Второй Карабахских войн.

Ввиду всего вышесказанного необходимо отметить, что Украинский конгресс Азербайджана всецело поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах 7 февраля 2024, которые станут началом новой эпохи в поступательном развитии независимого Азербайджана", - говорится в заявлении.

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