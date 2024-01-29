За последние 20 лет Азербайджан добился большого развития и успехов во всех сферах - депутат

БАКУ /Trend/ - За 20 лет Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, проводит независимую внешнюю политику, являясь важным региональным и глобальным актором, имеет сильную экономику.

Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

Он отметил, что победа в 44-дневной войне стала славной страницей истории Азербайджана.

"Несмотря на очень серьезное давление и угрозы со стороны проармянских государств и некоторых международных организаций, благодаря решимости и настойчивости Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и нашей героической армии территориальная целостность нашей страны была восстановлена", - сказал депутат.

Он отметил, что Азербайджан добился большого развития и успехов во всех сферах.

"За последние 20 лет успехи, достигнутые Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, позволили осуществить заветную мечту великого лидера. Наш народ под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободил свои земли от оккупанта. Спустя 30 лет территориальная целостность независимого азербайджанского государства была обеспечена. 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев торжественно объявил об освобождении от оккупации города Шуша, считающегося жемчужиной Карабаха", - сказал Гурбанов.

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