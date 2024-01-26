В Азербайджане в 2023 году увеличилось количество краж - Кямран Алиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2023 году наблюдался незначительный рост в динамике преступности. Самым распространенным преступлением в стране является кража.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"В прошлом году совершена 6 951 кража", - добавил К.Алиев.

Отметим, что 26 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана с участием Центрального аппарата, руководящего состава Военной прокуратуры, прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, прокуратуры города Баку, районных (городских) и территориальных военных прокуроров состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния проделанной органами прокуратуры работы, в области борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач. На заседании расширенной коллегии выступил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. Он проинформировал присутствующих о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.

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