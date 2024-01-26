Армянская сторона уклоняется от сотрудничества - Кямран Алиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Совместно с Военной прокуратурой, Службой государственной безопасности, Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и другими соответствующими органами принимаются необходимые меры по прояснению судьбы граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам 2023 года и предстоящим задачам.

Он добавил, что, как и в случае с минными картами, армянская сторона уклоняется от сотрудничества в этом вопросе и отказывается предоставлять соответствующую информацию.

Отметим, что 26 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению деятельности в сфере борьбы с преступностью, по следственной работе, прокурорскому надзору в 2023 году и предстоящим задачам. На заседании Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.