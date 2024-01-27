Все бывшие вынужденные переселенцы мечтают проголосовать в отчем краю (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Несомненно, в преддверии президентских выборов, которые пройдут 7 февраля, основное внимание уделено освобожденным от оккупации районам Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сайту secki-2024.az сказал председатель избирательного участка №106 Лачинского избирательного округа №121 Гардашхан Достуев.

Он отметил, что бывшие вынужденные переселенцы испытывают особый душевный подъем.

"Лачинцы, вернувшиеся в родные края через тридцать один год, считают эти выборы настоящим праздником для себя. Сегодня все лачинцы хотят голосовать именно в отчем краю", - сказал он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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