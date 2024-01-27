Первый суд над организатором теракта в посольстве Азербайджана в Иране состоится сегодня

БАКУ /Trend/ - Для устранения ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Ираном в связи с террористической атакой, в течение года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и соответствующими структурами двух стран для сурового наказания лиц, причастных к организации и совершению указанного террористического акта. В течение года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и соответствующими структурами двух стран, направленные на обеспечение полной безопасности посольства, ожидания азербайджанской стороны были доведены до противоположной стороны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с первой годовщиной теракта против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

"Иранская сторона регулярно информировала азербайджанскую сторону о проводимых следственных мероприятиях, после длительного процесса назначила первое заседание суда по делу лица, совершившего террористический акт, на 27 января 2024 года", - говорится в сообщении МИД.

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