Заявление МИД в связи с первой годовщиной теракта, совершенного в посольств (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется год со дня террористической атаки на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление.

Сообщается, что в результате теракта один сотрудник посольства погиб, а двое других сотрудников получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

"Учитывая серьезную угрозу жизни и безопасности людей после нападения, была проведена эвакуация сотрудников посольства и членов их семей.

Иранская сторона, как страна аккредитации, на фоне совершенного против посольства теракта, не выполнила свое обязательство по защите здания посольства от нападений любого рода и обеспечению безопасности его сотрудников, вытекающее из "Венской конвенции о дипломатических сношениях".

После теракта многие государства и международные организации выступили с заявлениями, что нападение на дипломатические миссии в международных отношениях неприемлемо, теракт был решительно осужден.

Для устранения ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Ираном в связи с террористической атакой, в течение последнего года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и соответствующими структурами двух стран для сурового наказания лиц, причастных к организации и совершению указанного террористического акта, в течение последнего года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и соответствующими структурами двух стран, направленные на обеспечение полной безопасности посольства, ожидания азербайджанской стороны были доведены до противоположной стороны. Иранская сторона регулярно информировала азербайджанскую сторону о проводимых следственных мероприятиях, после длительного процесса назначила первое заседание суда по делу лица, совершившего террористический акт, на 27 января 2024 года

В первую годовщину террористического акта против посольства Азербайджана выражаем глубокие соболезнования близким погибшего, еще раз решительно осуждаем это нападение, ожидаем, что Иран в скором времени предпримет шаги, направленные на то, чтобы виновные понесли заслуженное наказание и подобные действия в будущем были предотвращены", - говорится в заявлении МИД.

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