Произошедший год назад теракт стал очень большим ударом для Азербайджанского государства - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Теракт, произошедший год назад, стал очень большим ударом для Азербайджанского государства.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В международных отношениях подобные действия осуждаются. Это не могло не повлиять на азербайджано-иранские отношения. После инцидента в отношениях двух стран возникла напряженность", - сказал министр.

Отметим, что в результате теракта, совершенного против посольства Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые огнестрельные ранения.

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