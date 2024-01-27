Армения предоставила очередной пакет предложений по мирному договору - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В начале января мы получили очередной пакет предложений по мирному договору с Арменией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В настоящее время азербайджанская сторона осуществляет свою внутреннюю работу по данному пакету в соответствии с процедурой. Думаю, что в ближайшие недели, скорее всего, с нашей стороны будет представлен ответ Армении.

Как вы знаете, переговоры по мирному договору также проводятся посредством прямых встреч", - отметил министр.

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