Произошедший год назад теракт стал очень большим ударом для Азербайджанского государства - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Теракт, произошедший год назад, стал очень большим ударом для Азербайджанского государства.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В международных отношениях подобные действия осуждаются. Это не могло не повлиять на азербайджано-иранские отношения. После инцидента в отношениях двух стран возникла напряженность.

Различные каналы связи между двумя странами всегда оставались открытыми, и контакты продолжались. Полное расследование этого инцидента, наказание преступников самым суровым образом были предметами обсуждения на протяжении всего этого года", - сказал министр.

Напомним, что сегодня исполняется год со дня террористического нападения на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. В результате теракта, совершенного 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые огнестрельные ранения.

Учитывая серьезную угрозу жизни и безопасности людей после нападения, была проведена эвакуация сотрудников посольства и членов их семей.

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