Названы условия Азербайджана для восстановления деятельности посольства в Иране (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран может восстановить деятельность с учетом двух моментов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Первый момент - завершение расследования по факту теракта и вынесение решения. Второй – безопасность нашего посольства должна быть полностью гарантирована, и мы должны быть в этом уверены", - сказал министр.

Напомним, что сегодня исполняется год со дня террористического нападения на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. В результате теракта, совершенного 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые огнестрельные ранения.

Учитывая серьезную угрозу жизни и безопасности людей после нападения, была проведена эвакуация сотрудников посольства и членов их семей.

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