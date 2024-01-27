Основная причина такой предвзятости ПАСЕ связана с восстановлением суверенитета Азербайджана - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:52)

БАКУ /Trend/ - Полностью согласен с тем, что основная причина такого предвзятого поведения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) связана с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы решительно осуждаем предвзятый шаг ПАСЕ против нашей страны. Азербайджанская делегация высказала свою позицию. Я полностью согласен с тем, что этот злостный шаг против нас связан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Позиция Европейского парламента всегда была ясна, и азербайджанская делегация отвечала на эти обвинения.

Должен быть какой-то новый элемент в систематическом, организованном применении такой позиции. И это выявило совершенно новое поведение. 19-20 сентября прошлого года Азербайджан образцовым образом восстановил свою территориальную целостность и суверенитет с соблюдением всех норм и принципов", - сказал министр.

Отметим, что делегация Азербайджанской Республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением на заседании организации 24 января.

"Мы расцениваем инициативу оспаривания полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ как составную часть этой грязной кампании. Мы также расцениваем эту инициативу как целенаправленную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в избирательный процесс в Азербайджане, как наглядный пример злостных шагов, подрывающих функционирование демократических институтов в нашей стране. Предложение об отказе в ратификации полномочий нашей делегации станет серьезным ударом по надежности и беспристрастности Совета Европы в целом, ответственность за серьезные и необратимые последствия которого полностью ляжет на его инициаторов", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!