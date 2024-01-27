Отношения между Францией и Азербайджаном находятся на самом низком уровне - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Отношения между Францией и Азербайджаном находятся на самом низком уровне.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Причиной этого является не Азербайджан. К сожалению, именно Франция продемонстрировала такое неприемлемое поведение. Со стороны Франции иногда озвучивались откровенные заявления, иногда в адрес нашей страны высказывались заявления угрожающего характера.

С полной ответственностью могу сказать, что главной страной, стоящей за системной работой против нашей страны на различных платформах, является Франция. Азербайджан ответит на это адекватно. Мы не такая страна, чтобы оставлять безответными такие шаги против нас. Как я уже сказал, Франция первой предприняла шаги против нас. Когда Франция поймет свою ошибку и предпримет альтернативные шаги, мы также ответим соответствующим образом", - сказал министр.

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