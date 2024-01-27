Коалиция "Environmental Protection First" готова провести мониторинг месторождения золота Амулдаг (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:20)

БАКУ /Trend/ - Коалиция "Environmental Protection First" обратилась к властям Армении с требованием создать на месторождении Амулдаг условия для проведения НПО в сферах экологии и здравоохранения Азербайджана и других стран мониторинга, сообщает в субботу Trend.

В заявлении коалиции говорится, что Армения должна осознать ответственность за свои действия, открыть двери предприятий горнодобывающей промышленности для экологического мониторинга, немедленно прекратить работы на месторождении Амулдаг, эксплуатация которого ведется без учета каких-либо экологических норм.

Коалиция также поддержала мнение более 100 организаций гражданского общества и экоактивистов в Армении о том, что эксплуатация месторождения Амулдаг представляет серьезную угрозу биоразнообразию и водным ресурсам. НПО Азербайджана также поблагодарили экоорганизации и экоактивистов Армении за поддержку голоса коалиции "Environmental Protection first".

"Коалиция "Environmental Protection first" поддерживает заявление организаций гражданского общества Армении о необходимости прекращения работ на месторождении золота Амулдаг (Амулсар), наносящих ущерб окружающей среде. Мы благодарим коллег из Армении за поддержку нашего голоса. Результатом этой солидарности является то, что недавно работы, которые планировалось начать в Араздеяне, были остановлены. Как отмечают более 100 организаций гражданского общества и экоактивистов в Армении, проект "Амулсарского месторождения золота" представляет угрозу биоразнообразию и водным ресурсам. Правительство Армении и компания Lydian Armenia не приняли во внимание результаты оценки воздействия месторождения на окружающую среду. Отходы, образующиеся в результате эксплуатации золотоносного месторождения Амулдаг (Амулсар), против разработки которого неоднократно выступали также международные структуры и были приняты решения, сбрасываются в реку Баргушад (Воротан) и через реку Хакари загрязняют реку Араз. Такая эксплуатация месторождения золота Амулдаг (Амулсар) представляет серьезную угрозу для региона и его населения.

Месторождение Амулдаг находится в 13 километрах от города Истису, месторождения природной минеральной воды. Его эксплуатация наносит разрушительный ущерб минеральным источникам Истису. Месторождение расположено в местности между реками Арпачай и Базарчай. Обе реки, протекая по территории Азербайджана, впадают в реку Араз. Использование давно запрещенных, представляющих большую опасность для окружающей среды токсичных веществ при эксплуатации месторождения Амулдаг разрушает природу, приводит к закислению речных вод. Помимо того, что отходы от разработки месторождения загрязняют воды этой реки, они также оказывают негативное влияние на экосистему озера Гёйча, расположенного недалеко от этой территории. В то же время эти токсичные вещества представляют серьезную угрозу и для бассейна Каспийского моря. Протекая по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, река Арпачай, а также река Базарчай впадают в реку Араз, а оттуда в Каспийское море. Таким образом, в результате разработки этого месторождения наносится серьезный ущерб экологии не только Азербайджана, но и Ирана, а также других прикаспийских стран.

Месторождение золота эксплуатирует компания Lydian Armenia - дочернее предприятие Lydian International из Великобритании. Основными акционерами компании являются Orion Mine Finance (США), Resource Capital Funds (США), Merk Investments и Tocqueville Asset Management LP.

Мы, коалиция EPF, призываем правительство Армении и компании, занимающиеся добычей золота на этом месторождении, немедленно прекратить работы на этом месторождении, эксплуатация которого ведется без учета каких-либо экологических норм.

Мы готовы совместно с организациями гражданского общества, работающими в сферах экологии и здравоохранения Армении и других стран, международными организациями начать мониторинг на этом месторождении.

Власти Армении должны осознать ответственность за свои действия, открыть двери предприятий горнодобывающей промышленности для экологического мониторинга.

Подписи:

Амин Мамедов, Общественное объединение "Специалисты в области водопользования"

Парвана Велиева, Общественное объединение "Служба во имя здоровья"

Сабит Багиров, Фонд содействия предпринимательству и развитию рыночной экономики

Гамза Юсубова, Общественное объединение экологического просвещения и мониторинга", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!