Внесены изменения в распоряжение об Алятской свободной экономической зоне

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 17 сентября 2018 года №487 "О дополнительных мерах, связанных с развитием Алятской свободной экономической зоны", сообщает Trend.

Согласно распоряжению, в документ внесены следующие изменения:

"1. Состав рабочей группы, созданной в соответствии с частью 1, изложить в следующей редакции:

"Руководитель рабочей группы

министр экономики Азербайджанской Республики

Члены рабочей группы:

Председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Начальник Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджанской Республики

Глава исполнительной власти Гарадагского района

Глава исполнительной власти Сальянского района

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи"

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги"

Генеральный директор Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт"

Первый вице-президент Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии"

Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики".

2. По части 2-й:

2.1. из первого абзаца исключить слова "с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний в соответствующей области";

2.2. Из пункта 2.1 исключить слова "и подробный план его реализации";

2.3. Из пункта 2.2 исключить слова "границы территории, в пределах этих границ", и "границы, территории Свободной Зоны";

2.4. По пункту 2.4:

2.4.1. исключить из первого абзаца слова "на начальном этапе";

2.4.2. Подпункт 2.4.2 излагается в следующей редакции:

"2.4.2. план обеспечения основных систем и линий транспортного и инженерно-коммуникационного обеспечения, других услуг;";

2.4.3. дополнить подпункты 2.4.3–2.4.5 следующим содержанием:

"2.4.3. материалы, отражающие результаты инженерно-изыскательских работ, в том числе результаты инженерно-геологических поисков;

2.4.4. данные о текущем состоянии окружающей среды;

2.4.5. прогнозирование затрат на реализацию следующих мероприятий:

2.4.5.1. перенос существующих сооружений и инженерно-коммуникационных сооружений и линий;

2.4.5.2. реализация концепции развития, указанной в пункте 2.1 настоящего распоряжения;

2.4.5.3. выполнение работ, указанных в подпункте 2.4.2 настоящего распоряжения.";

2.5. пункт 2.5 отменить.

3. часть 3 отменить".