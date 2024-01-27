В Азербайджане внесены изменения в Положение "О воинской службе" – Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2023 года №1088-VIQD о внесении изменений в Положение "О прохождении воинской службы", утвержденное законом от 3 октября 1997 года № 377-IQ, и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 30 марта 1998 года № 692 о применении закона Азербайджанской Республики об утверждении Положения "О прохождении воинской службы".

Как сообщает Trend, в соответствии с указом, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные пунктом "е" части первой статьи 57 Положения "О прохождении воинской службы", утвержденного законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377-IQ, осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

В соответствии с пунктом "е" части первой статьи 57 Положения "О прохождении воинской службы", утвержденного законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377-IX, присвоение воинского звания "младший лейтенант" назначенным на офицерские должности прапорщикам и мичманам с полным средним образованием (только в течение периода, установленного соответствующим органом исполнительной власти), прослужившим в звании прапорщика и мичмана пять и более лет после прохождения военной подготовки и сдачи экзаменов в установленном порядке, осуществляется до 31 декабря 2028 года.

Кабинету министров Азербайджанской Республики необходимо решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2023 года № 1088-VIQD о внесении изменений в Положение "О прохождении воинской службы", утвержденного законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377-IQ.

Во второй абзац части 2 указа Президента Азербайджанской Республики от 30 марта 1998 года № 692 о применении закона Азербайджанской Республики об утверждении Положения "О прохождении воинской службы" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 1998, № 3, статья 176 (Том I) перед цифрами "66-й" добавляются слова "в пункте "е" первой части статьи 57".