Джейхун Байрамов посетил могилу шехида Орхана Аскерова, погибшего в Иране (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:27 )

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и руководящий состав министерства 27 января посетили во II Аллее шехидов могилу являвшегося начальником службы охраны посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова, который погиб при предотвращении вероломной террористической атаки на диппредставительство.

Как сообщает Trend, к могиле шехида были возложены цветы, вознесены молитвы за упокой его души.

Напомним, что 27 января прошлого года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения. Сотруднику службы охраны посольства Васифу Тагиеву, бросившемуся на террориста без оружия, удалось обезоружить его. После инцидента сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей, по поручению главы государства, были эвакуированы на родину. Всего были эвакуированы 53 человека. Отметим, что вероломная атака на азербайджанское посольство была решительно осуждена и признана неприемлемой официальными лицами международных организаций и различных стран мира – министрами иностранных дел, послами, представителями МИД, – а также политиками и журналистами. В своих заявлениях, обращениях и публикациях они выразили требование о всестороннем расследовании теракта и наказании виновных.