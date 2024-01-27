Армения ведет игры касательно карт минных полей - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения с 2020 года ведет игры касательно карт минных полей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Карты минных полей - очень чувствительный вопрос. Армения ведет игры на эту тему с 2020 года. Ранее она полностью отрицала наличие таких карт. А позже предоставила абсолютно бесполезные бумажки. Абсурдно, что Армения, которая сама устанавливала мины, теперь говорит, что не знает о местах их нахождения", - сказал он.

По словам министра, азербайджанское государство систематически продвигает связанную с минными картами тему на различных платформах, продолжая разоблачать Армению. В результате, Армения, чтобы выйти сухой из воды, занимается различными манипуляциями, прежде чем передать карты минных полей.

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