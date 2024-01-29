Истекает срок распространения уведомлений избирателям в связи с президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На этой неделе заканчивается срок раздачи участковыми избирательными комиссиями уведомлений избирателям о дате, времени и месте (адресе) проведения голосования в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az, работы должны быть завершены до 31 января.

Так, за семь дней до дня голосования участковыми избирательными комиссиями избирателям должны быть розданы уведомления о дате, времени и месте (адресе) проведения голосования.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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