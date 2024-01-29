Результаты президентских выборов играют особую роль для политической безопасности Азербайджана - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан находится в одной из интенсивных зон, где пересекаются международные интересы. Поэтому предстоящие президентские выборы имеют особое значение для политической и экономической безопасности страны.

Как сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на сайт secki-2024.az об этом заявил доктор исторических наук, доцент Кавказского международного университета, приглашенный профессор Технического университета, директор Центра обучения и исследований национальной и корпоративной безопасности Давид Кухалашвили.

По его словам, восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности стало возможным благодаря разумной и гибкой политике правительства, и любой положительный результат должен найти свое логическое продолжение.

"Выборы являются благоприятным условием легитимации достигнутых успехов. В то же время результаты выборов будут иметь особую роль для политической безопасности Азербайджана. Азербайджан, как и моя страна, прекрасно знает, что такое война и нестабильность. Абсолютная политическая стабильность также важна для экономического развития. Я хотел бы пожелать Азербайджану и его народу мира, политического и экономического развития, стабильности", - добавил Д.Кухалашвили.

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