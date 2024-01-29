БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подстрекает Армению и создает угрозу для безопасности Южного Кавказа.

Как передает в понедельник Trend, об этом в своей статье в ведущем мексиканском издании El Universal написала специалист по международной политике и безопасности Талья Ищджан.

"В условиях сложных международных отношений, охватывающих множество мировых конфликтов, недавние события в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении делегации Азербайджана вызвали беспокойство и дебаты. Эти действия, которые кажутся ударом по участию Азербайджана в ПАСЕ, вызывают вопросы о беспристрастности и обоснованности таких ограничений. Следует обратить внимание на противоречивость этих действий, которые обвиняют Азербайджан в действиях, признанных мировым сообществом как совершенные Арменией.

Это происходит в контексте недавних необоснованных действий Запада против Азербайджана, в основном под руководством Франции. Возникает вопрос о противоречивости этих действий, поскольку Азербайджан является давним союзником Запада в Афганистане, в северном направлении и в Ираке, а также играет важную роль в энергетической безопасности Европы.

Возможно, решение не подтверждать аккредитацию азербайджанской делегации может быть связано с недавней агрессивной позицией Франции против Азербайджана. Это также создает опасность для мира, поскольку поддержка нереалистичных надежд Армении и ее реваншистских кругов может подорвать процесс мира в регионе. Похоже, что Армения не проявляет достаточной искренности в этом процессе, поскольку все члены армянской делегации в ПАСЕ проголосовали против аккредитации Азербайджана.

После 23 лет членства Азербайджана в Совете Европы, на фоне политической стабильности в стране и восстановления пострадавших территорий, некоторые стороны начали атаковать Азербайджан в ПАСЕ. Это вызывает вопросы о целях, побуждающих к таким действиям.

В настоящее время Европейский союз выбрал путь стать безусловным союзником Армении, игнорируя справедливость в своем предвзятом и враждебном отношении к Азербайджану. Эта деятельность противоречит заявленным ценностям Евросоюза и может привести к нарастанию политических напряжений в регионе. Политика Европы, подстрекающая Армению на Кавказе и мешающая процессам мира, противоречит принципам, объявленным Европейским союзом. Такая позиция, поддерживающая конфликты вне своего региона по своим собственным мотивам, создает впечатление двойных стандартов в дипломатии", - говорится в статье.

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