Утверждения Армении о ее серьезном подходе к мирному процессу - политическая манипуляция - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Всем известно, что Армения в течение 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках механизмов контроля над вооружениями и международных договоров, в которых признается территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, совершила агрессию против Азербайджана, во время оккупации наших территорий скрывала от международных механизмов контроля над вооружениями большую часть своей военной техники и систем вооружения, незаконно размещая их на территории Азербайджана.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о недавних высказываниях премьер-министра Армении, сообщает Trend.

"Учитывая сказанное, а также то, что премьер-министр Пашинян заявил, что его страна проводит серьезную политику милитаризации, что в последние годы были подписаны контракты на поставку оружия на несколько миллиардов долларов, и развита военная промышленность, утверждение, что Армения серьезно относится к мирному процессу, является политической манипуляцией. Это является препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения к нормам и принципам международного права. Азербайджан же продолжит свои миротворческие и созидательные усилия и ждет от Армении адекватных шагов - не на словах, а на деле", - сказал представитель МИД.

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