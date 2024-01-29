Мощная демонстрация поддержки Президента Ильхама Алиева азербайджанцами мира – "Светлый путь для 55 миллионов азербайджанцев..."

БАКУ /Trend/ - По мере приближения внеочередных президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года, известные представители Азербайджана, проживающие в разных странах мира, выражают свою позицию в связи с выборами.

Как сообщает Trend, соотечественники, проживающие в различных странах мира, через созданную ими в социальной сети "Facebook" платформу "BİZ – Zəfər Yoluna Davam", выражают поддержку кандидатуры Президента Ильхама Алиева, архитектора счастливого будущего Азербайджана, призывают азербайджанцев мира продемонстрировать национальное единство и быть активными на выборах.

Среди них профессор Билькентского университета Турции, заслуженный деятель науки Азербайджана Амирулла Мамедов, профессор Университета Ватерлоо в Канаде, обладатель медали "Терегги" Ильхам Ахундов, народный артист Азербайджана, профессор Государственной консерватории Университета Чукурова (Адана) Джахангир Новрузов, заслуженный деятель искусств России, обладатель ордена "Достлуг" Мамедали Агаев, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель балетной группы Приморской сцены Мариинского театра, обладатель ордена "Достлуг" Эльдар Алиев.

Заслуженный художник Азербайджана, доцент Азербайджанской академии художеств Эсмер Нариманбекова выразила поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах: "С чувством гордости вспоминаю, как мои родители – народный художник Азербайджана Тогрул Нариманбеков и заслуженный художник Азербайджана Эльмира Гусейнова всегда поддерживали Вас - Ильхама Гейдар оглу Алиева. Сегодня я счастлива продолжить эту традицию вместе со своим сыном Тофигом Агаевым. Уверены, что выбор нашего народа будет за выдающимся политиком и государственным деятелем нашего времени Ильхамом Гейдар оглу Алиевым".

Проживающий в Испании потомок Панахали-хана, студент 4-го курса Университета Алькала в Мадриде, участник IV Летнего лагеря диаспорской молодежи Мухаммедали Акберов в обращении к Президенту Ильхаму Алиеву выразил свою поддержку: "Как представитель потомков Панахали-хана я горжусь освобождением от оккупации суверенных азербайджанских земель".

Центр азербайджано-японской дружбы также поддержит кандидатуру Ильхама Гейдар оглу Алиева на выборах 7 февраля. Об этом говорится в заявлении председателя Центра, всемирно известного азербайджанского инженера-электроника Халила Калантара, создателя подсветки одной из основных частей ЖК-телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов - жидкокристаллического дисплея: "Считаем, что внеочередные президентские выборы станут светлым путем для 55 миллионов азербайджанцев и очень важным моментом в судьбе нашей великой нации.Как Центр азербайджано-японской дружбы мы верим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является сильным лидером для нашей современной, светской и развитой страны, и поддерживаем его кандидатуру".

Президент американского общества "Национальная музыка и глобальная культура", заслуженная артистка Азербайджана, профессор Наргиз Алиярова подчеркнула, что выбор проживающих в Америке азербайджанцев за Ильхамом Алиевым: "Господин Президент, мы, американские азербайджанцы, верим, что на предстоящих выборах Вы под девизом "Победоносный лидер Победоносного народа" вновь победите, желаем Вам успешного продолжения своей деятельности как главы государства".

Видеообращения наших соотечественников на платформе BİZ можно посмотреть по ссылке:

https://www.facebook.com/groups/761174492541764/media/videos