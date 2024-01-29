Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Хулуси Акаром (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился 29 января с делегацией, возглавляемой председателем комиссии Великого национального собрания Турции по национальной обороне Хулуси Акаром.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, в ходе встречи широко обсуждалась повестка динамичного сотрудничества между Азербайджаном и братской Турцией, а также вопросы межпарламентского сотрудничества и партнерства в сфере безопасности.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением подчеркнул интенсивное развитие отношений стратегического союзничества между двумя братскими странами и отметил важность взаимных визитов для укрепления этих отношений.

Глава МИД также обратил внимание на то, что интенсивные рабочие контакты между государственными учреждениями Азербайджана и Турции во многом способствуют развитию двусторонних отношений.

Стороны отметили тесное сотрудничество между двумя странами во всех сферах, особенно в области безопасности и военного строительства, а также наличие большого потенциала для развития двусторонних отношений в рамках Шушинской декларации.

Хулуси Акар выразил удовлетворение уровнем взаимной поддержки, которую наши страны оказывают друг другу на всех площадках, и перспективами укрепления межпарламентских отношений. Председатель комиссии также отметил перспективы использования Азербайджаном возможностей оборонной промышленности Турции.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.