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Ереван анонсировал дату встречи комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы

Политика Материалы 30 января 2024 21:23 (UTC +04:00)
Ереван анонсировал дату встречи комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В офисе вице-премьера Армении заявили, что встреча комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится 31 января, сообщает во вторник Trend.

Напомним, что 30 ноября 2023 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (Газах-Иджеван) состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

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