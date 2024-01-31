БАКУ /Trend/ - НАТО поддерживает процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.
Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью армянским СМИ заявил новый специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
По его словам, признание территориальной целостности и суверенитета обеих стран имеет важное значение и является основой процесса нормализации.
"Мы хотели бы, чтобы мирные переговоры возобновились как можно скорее. Мы знаем, что существуют различные форматы переговоров", - отметил он.
Представитель НАТО подчеркнул, что устойчивый мир имеет решающее значение для стабильности в регионе Южного Кавказа.
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