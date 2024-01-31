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Армения передаст Азербайджану карты минных полей трех районов

Политика Материалы 31 января 2024 14:00 (UTC +04:00)
Армения передаст Азербайджану карты минных полей трех районов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, началось заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы.

Как передает в среду Trend со ссылкой на AzTV, на встрече запланирована передача Арменией Азербайджану карт минных полей трех районов.

Отметим, что встреча проходит между делегациями во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном.

Напомним, что последняя встреча состоялась на границе 30 ноября 2023 года.

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