Армения передаст Азербайджану карты минных полей трех районов

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, началось заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы.

Как передает в среду Trend со ссылкой на AzTV, на встрече запланирована передача Арменией Азербайджану карт минных полей трех районов.

Отметим, что встреча проходит между делегациями во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном.

Напомним, что последняя встреча состоялась на границе 30 ноября 2023 года.

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