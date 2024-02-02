Новый этап развития Азербайджана запомнится большими успехами - депутат

БАКУ /Trend/ - Когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики, главная задача страны заключалась в обеспечении территориальной целостности.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшад Мирбашироглу.

"Одержав победу в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, мы освободили наши земли от армянской оккупации. В сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий мы надежно обеспечили свой суверенитет на всей территории страны. Это действительно новый этап в истории Азербайджана, который приобрел возможность участвовать как в системе международных отношений, так и в системе международного сотрудничества уже в новом образе. Потому что Азербайджан - это государство, которое уже обеспечило территориальную целостность и осуществляет контроль на всех своих территориях. Естественно, что именно на новом этапе очень логично, что первыми выборами в стране станут президентские.

После Отечественной войны народ еще раз продемонстрирует мировой общественности, насколько он солидарен со своим лидером. Есть и такие жизненно важные вопросы, как проведение восстановительных строительных работ в Карабахе, возвращение наших жителей и соотечественников на эти территории", - сказал он.

Э.Мирбашироглу также упомянул, что последующие годы, в том числе 2024 год, станет решающим этапом с точки зрения реализации приоритетов.

"Считаю, что проведение президентских выборов обусловлено мобилизацией основного внимания и ресурсов для обеспечения приоритетов на следующем этапе. Как вы знаете, против нашей страны выдвигаются необоснованные претензии. Предпринимаются попытки формирования предвзятых политических позиций. И я считаю, что мы должны предпринять более решительные шаги в информационной плоскости, наша борьба в этом направлении будет продолжена. Думаю, что на новом этапе и это направление будет приоритетным. Формирование новых национальных идей и идеологии также является одним из требований нового этапа. Мы уже реализовали наши национальные идеи в рамках прошедшего этапа, как в отношении развития, так и в отношении обеспечения нашей территориальной целостности. На следующем этапе национальные идеи Азербайджана могут быть связаны с ростом глобального влияния.

Мы выступили в рамках региона с очень важными инициативами, обусловили изменения, сформировали новую геополитическую конфигурацию. Новый этап станет очень яркой страницей нашей истории и запомнится большими успехами Азербайджана", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!