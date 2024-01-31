МИД России отреагировал на предложение Армении подписать пакт о ненападении с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Россия считает наилучшей гарантией установления стабильности и устойчивого, долгосрочного мира на Южном Кавказе скорейшее возобновление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельной пресс-конференции глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя предложение Еревана о подписании пакта о ненападении.

"Это безальтернативная дорожная карта примирения Баку и Еревана и она включает в том числе и выработку мирного договора", - заявила представитель МИД РФ.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - сказал Пашинян.

Отметим, что переговоры по мирному договору проводятся посредством прямых встреч.

В начале января Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору с Арменией.

В настоящее время азербайджанская сторона осуществляет внутреннюю работу по данному пакету в соответствии с процедурой.

Как ранее сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в ближайшие недели Азербайджан представит ответ Армении.