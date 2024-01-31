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Община Западного Азербайджана решительно осуждает азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина

Политика Материалы 31 января 2024 16:37 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана решительно осуждает азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина. Кто уполномочил Бена Кардина, заложника идеологии «американской исключительности», выступать от имени всего международного сообщества?

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении общины отмечается, что международное сообщество состоит не только из Сената США. Международное сообщество – 120 стран, которые доверили Азербайджану в течение четырех лет возглавлять Движение неприсоединения, крупнейший в мире институт после ООН. Международное сообщество – это страны, которые единогласно приняли решение о проведении в Азербайджане COP29, крупнейшего мероприятия в мире.

«Если Бен Кардин с крестоносным мышлением так обеспокоен нарушениями прав человека, пусть займется обеспечением прав коренных американцев, пусть выступит против полицейского самоуправства и вооруженного насилия в США», –подчеркивается в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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