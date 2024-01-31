Безответственные действия Армении наносят серьезный ущерб экологии Южного Кавказа - американский экоактивист

БАКУ /Trend/ - Безответственные действия Армении наносят серьезный ущерб экологии Южного Кавказа.

Как передает в среду Trend, об этом сказал американский экоактивист, студент Мичиганского университета Мэт Гарнет.

"Сегодня мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу серьезного экологического ущерба, нанесенного в результате безответственных и безрассудных действий Армении на Южном Кавказе. Например, во время оккупации Карабаха Армения загрязняла реки, которые шли в другие районы Азербайджанской Республики. Существует также опасность, которую представляет собой Мецаморская атомная электростанция в Армении. Экоактивисты и эксперты отмечают, что это одна из самых опасных АЭС в мире, но Армения по сей день отказывается закрыть ее", - сказал он.

По словам Гарнета, ООН признает чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду одним из основных прав человека.

"В то время как мировое сообщество сплачивается вокруг ООН, а ООН активизирует усилия по решению экологических проблем, действия Армении противоречат этому. Учитывая предстоящий саммит COP29, который пройдет на Южном Кавказе, в столице Азербайджана - Баку, Армении следует активнее защищать окружающую среду, чтобы выполнить все свои обязательства в рамках международных конвенций", - сказал он.

Мэт Гарнет призвал правительство Армении и частные компании, работающие в горнодобывающей промышленности Армении, открыть двери всех объектов международным экспертам, специализирующимся в области экологии, здравоохранения, в том числе специализированным НПО из соседних стран, чтобы они могли осмотреть объекты и вести мониторинги.

"Мы разделяем глубокую обеспокоенность организаций гражданского общества, обратившихся к правительству Армении и компаниям, которые вовлечены в добычу полезных ископаемых на золотом руднике Амулдаг. Его разработка создает значительные риски радиоактивного загрязнения экосистемы", - добавил он.