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Портфель ОАО "Azərsığorta" будет передан другой компании

Политика Материалы 31 января 2024 18:27 (UTC +04:00)
Портфель ОАО "Azərsığorta" будет передан другой компании

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Портфель ОАО "Azərsığorta" будет передан другой компании.

Об этом в среду Trend сказали в пресс-службе компании.

"Портфель ОАО "Azərsığorta" будет передан другой компании, но какая именно это будет страховая компания, неизвестно, так как пока нет официального подтверждающего документа. Название компании будет объявлено на основании решения Кабинета министров и Азербайджанского инвестиционного холдинга", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ об отмене указа "Об организации деятельности Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики и открытого акционерного общества "Azərsığorta"".

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