В воинских частях ВС Азербайджана проходят занятия по боевой подготовке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской армии продолжается учебно-тренировочный процесс в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки войск.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство обороны

Было отмечено, что в связи с началом нового учебного периода в воинских частях проводятся мероприятия по боевой подготовке. В ходе мероприятий отрабатываются задачи в связи с приведением поднятых по тревоге подразделений в состояние боевой готовности.

Отметим, что согласно плану подготовки на 2024 год, предусмотрено также выдвижение подразделений, покинувших пункты постоянной дислокации, в учебные центры и на общевойсковые полигоны.

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