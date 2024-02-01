В казахстанской прессе опубликована статья о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На казахстанском сайте "Inbusiness.kz" опубликована статья о предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az, в статье представлены прогнозы о влиянии результатов президентских выборов на торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Казахстаном. Отмечено, что между Казахстаном и Азербайджаном существуют не только крепкие дружеские отношения, но и широкие торгово-экономические связи.

Речь идет о десяти-, двадцатикратном увеличении в течение пяти лет, и это очень большие цифры, отмечает журналист Куат Домбай.

"Эксперты единогласно считают, что президентские выборы в Азербайджане позволят максимально стимулировать отношения с Казахстаном, а также ускорить развитие Транскаспийского транспортного коридора и добавить динамики тюркскому сообществу (Организация тюркских государств)", - говорится в статье.

Также отмечается, что объем торгового оборота между Азербайджаном и Казахстаном в прошлом году составил 417 миллионов манатов. По мнению казахстанских аналитиков, эта цифра будет расти.

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