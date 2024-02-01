Представитель МИД Великобритании находится с визитом в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил радость в связи с первой встречей с представителем МИД Великобритании Крисом Алланом в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, Фергус Олд поделился соответствующей публикацией в социальной сети Х.

"Мы провели плодотворные переговоры с официальными лицами правительства, чтобы укрепить двусторонние отношения. Ужин с представителями Мозговых центров для изучения возможностей сотрудничества стал хорошим завершением дня", - говорится в публикации посла.

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