Марокканская газета опубликовала статью о достижениях Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Независимая марокканская газета La Vie Éco опубликовала статью о достижениях Азербайджана за два десятилетия пребывания на посту Президента Ильхама Алиева, сообщает в четверг Trend.

"7 февраля 2024 года в Азербайджане состоятся президентские выборы. Впервые выборы пройдут на всей территории страны, после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета в результате антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года, положивших конец почти 30-летней армянской оккупации. На этих исторических выборах в президенты будут баллотироваться семь кандидатов.

В 2023 году исполнилось 20 лет с того момента, как Президент Ильхам Алиев впервые вступил на пост руководителя страны. По сравнению с 2003 годом Азербайджан достиг беспрецедентных высот развития, став лидером в регионе Южного Кавказа и важным игроком не только в региональных делах, но и в мировой политике", - говорится в статье.

В материале отмечается, что под руководством Президента Ильхама Алиева экономика Азербайджана была признана не только самой динамичной в мире, но страна также приобрела имидж государства, которое развивается более быстрыми темпами и в рамках современных глобальных ценностей.

"В мировой практике очень мало примеров стран, добившихся успеха такого масштаба всего за 30 лет независимости. С 2003 года страна приступила к переходу к новой модели социально-экономического развития, в рамках которой были предприняты быстрые шаги по диверсификации и цифровизации экономики, усилению роли частного сектора и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и решения социальных проблем. Благодаря последовательным мерам, принятым за последние 20 лет, уровень бедности в стране снизился почти с 44,7 процента до 5,2 процента, а объем реального ВВП увеличился в 3,6 раза, а номинального - в 17,2 раза", - также говорится в статье.

Авторы также упоминают, что за последние 20 лет был реализован ряд крупномасштабных проектов, инициированных Азербайджаном и реализуемых совместно с его партнерами, которые сегодня вносят важный вклад в развитие не только Южного Кавказа, но и соседних регионов.

"Эти проекты включают нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также гигантский проект Южного газового коридора, призванный сыграть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, со строительством и вводом в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Транс-Адриатического газопровода (TAP). Следует также упомянуть два транспортных мегапроекта: строительство железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и работу над проектом международного транспортного коридора Север-Юг. Следует добавить, что Азербайджан в настоящее время продвигает проект Среднего коридора, который протянется из Китая в Европу через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию, и что этот проект внесет значительный вклад в укрепление экономических связей и взаимосвязанности в огромном геополитическом регионе. В Отчете об устойчивом развитии, представленном ООН в 2022 году, Азербайджан показал лучший результат в регионе по реализации целей устойчивого развития, заняв 50-е место из 163 стран", - отмечается в материале.

Авторы подчеркивают, что именно благодаря успешной внешней политике Президента Ильхама Алиева и в знак большого уважения международного сообщества к активному участию Азербайджана в борьбе с изменением климата было единогласно принято решение провести 29-ю конференцию сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) в Баку в 2024 году.

"Таким образом, Азербайджан внесет значительный вклад в поддержку целей устойчивого развития и решение наиболее актуальных проблем современности, а также привлечет внимание мирового сообщества к региональным экологическим проблемам. В целях укрепления международной солидарности в глобальном контексте борьбы с изменением климата Президент Ильхам Алиев объявил 2024 год в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира"", - также говорится в статье.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!