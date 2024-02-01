Президент Ильхам Алиев: Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа «подливать бензин в огонь»

БАКУ /Trend/ -Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа «подливать бензин в огонь».

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Отметив, что Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа «подливать бензин в огонь», проводит политику милитаризации Армении, является инициатором геополитических интриг, Президент Ильхам Алиев также довел до внимания, что официальный Париж способствует обострению ситуации в регионе и проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне. Глава государства подчеркнул, что Франция проводит политику с целью достижения ведущей позиции и усиления своего влияния в регионе Южного Кавказа, но их попытки в этом направлении тщетны.

Подчеркнув, что носящая антиазербайджанский характер инициатива о нератификации полномочий азербайджанской делегации, с которой выступила группа, составляющая меньшинство в Парламентской Ассамблее Совета Европы, не служит диалогу, Президент Ильхам Алиев заявил, что это в целом противоречит традициям парламентской платформы. Заявив, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, глава государства отметил, что, если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и со стороны Азербайджана будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.