Джейхун Байрамов обсудил подготовку к COP29 с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймоном Стилом.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече обсуждались подготовительные работы и организационные вопросы, связанные с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр отметил, что Азербайджаном были предприняты практические шаги по охране окружающей среды, переходу на возобновляемые источники энергии, на прошедшем в прошлом году саммите COP28 Азербайджан присоединился к ряду глобальных обязательств.

Была выражена уверенность в том, что азербайджанская сторона проведет COP29 на высоком уровне, внесет вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата.

Исполнительный секретарь Саймон Стил подчеркнул удовлетворение высоким профессиональным уровнем работ, проводимых Азербайджаном в рамках подготовки к COP29. Пожелав стране успехов в организации COP29, исполнительный секретарь сказал, что Секретариат будет активно вносить вклад в работу, проводимую в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!