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В Азербайджане утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций" - Указ

Политика Материалы 1 февраля 2024 20:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций" - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций".

Как сообщает Trend, в соответствии с указом утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций".

Кабинету министров и министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке

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