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Посольство Азербайджана обратилось к согражданам в США

Политика Материалы 1 февраля 2024 22:32 (UTC +04:00)
Посольство Азербайджана обратилось к согражданам в США

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в США обратилось к согражданам в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии на странице в X, сообщает Trend.

«В посольстве создан избирательный участок в связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля. Наши граждане, постоянно или временно проживающие в США, достигшие 18-летнего возраста и находящиеся в США в день выборов, могут проголосовать в посольстве 7 февраля 2024 года с 8:00 до 19:00. Граждане Азербайджанской Республики с действительным паспортом или удостоверением личности могут воспользоваться своим избирательным правом на избирательном участке, созданном при посольстве", - отмечается в сообщении.

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