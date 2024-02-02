TIMBIR внимательно следит за президентскими выборами в Азербайджане - Сулейман Баса

БАКУ /Trend/ - Внеочередные президентские выборы в Азербайджане, назначенные на 7 февраля останутся в памяти как выборы, оставившие особый след в новейшей истории братского Азербайджана. Ключевым моментом процесса, придающим этим выборам особое значение, является то, что впервые за почти 35 лет они охватили всю территорию страны. Как организация, которая охватывает медиа-сообщество тюркских государств, мы внимательно следим за этими выборами. Желаем, чтобы они завершились благоприятными результатами для азербайджанского народа и тюркского мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сайту Secki-2024.az заявил председатель Ассоциации интернет-медиа Турции (TIMBIR), имеющей представительство в Турции и 10 других странах, Сулейман Баса.

Он подчеркнул, что восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности путем прекращения длительной оккупации и создания новых реалий на Южном Кавказе вызвало радость во всем тюркском мире, и что президентские выборы станут подтверждением победы в Карабахе в политическом плане.

"Не случайно эти выборы называют Победными. Мы, как представители СМИ, также стремимся внести свой вклад в успешное проведение этих выборов.

TIMBIR также принял специальное заявление относительно февральских выборов. Сегодня, как и всегда, мы будем действовать вместе с братской страной в доведении правого голоса Азербайджана до всего мира", - добавил С.Баса.

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