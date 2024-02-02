Стало известно число избирателей, которые проголосуют в Шуше на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - На внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане, в Шуше проголосуют 1 189 избирателей.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на secki-2024.az, в освобожденном городе Шуша, на созданном избирательном участке № 105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 уже завершен процесс раздачи уведомлений.

Отметим, что избирательный участок № 105 находится в недавно построенном здании средней школы № 1 в Шуше. В здании имеется современная инфраструктура, а в связи с зимним сезоном система центрального отопления работает в полном объеме. Наряду с этим, пункт обеспечен необходимыми техническими средствами и методическими пособиями, противопожарной безопасностью, бесперебойной связью и электроэнергией. Установлены кабины для голосования и прозрачные урны для избирательных бюллетней, чернила, ультрафиолетовые лампы и другие средства, чтобы граждане могли свободно голосовать.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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