В посольстве Азербайджана в Китае создан избирательный участок

БАКУ /Trend/ - В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане в соответствии с Избирательным кодексом в посольстве страны в Китайской Народной Республике создан избирательный участок. Избраны члены, секретари и председатель участковой избирательной комиссии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Secki-2024.аz, граждане Азербайджана, проживающие в Китае или находящиеся там в длительной зарубежной командировке, смогут проголосовать 7 февраля с 8:00 утра до 19:00 вечера по местному времени на избирательном участке, созданном в посольстве. Граждане Азербайджана, достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом, смогут принять участие в голосовании, предъявив действующий общегражданский паспорт или удостоверение личности Азербайджанской Республики.

Участковая избирательная комиссия полностью готова к организации президентских выборов в соответствии с требованиями законодательства. В Китае проделана вся необходимая работа по просвещению граждан Азербайджана, находящихся на консульском учете, в связи с президентскими выборами. Таким образом, граждане Азербайджана, находящиеся на консульском учете, были проинформированы об участии в голосовании.

Кроме того, соответствующее объявление было размещено на официальной странице посольства в интернете, в аккаунтах в социальных сетях, а также в группах в мессенджере "WeChat". На участке, созданном в посольстве Азербайджана в Китае, наряду с гражданами Азербайджана, проживающими в Китае, также смогут проголосовать избиратели, имеющие право голоса, которые по разным причинам будут находиться в Пекине в день выборов.

Отметим, что для обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных президентских выборах, в 37 странах создано 49 избирательных участков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!