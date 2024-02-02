В Азербайджане будут определены критерии касательно участников рынка

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О государственных резервах", сообщает в пятницу Trend.

Указом установлено, что Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить нижеследующие нормативные правовые акты и проинформировать Президента Азербайджана:

- в соответствии с законом "О государственных резервах" критерии касательно участников рынка и порядок представления в орган, ответственный за государственные резервы, информации о товарах, поставляемых ими;

- порядок мониторинга стратегически важных товаров и критерии определения краткосрочных резких изменений цен на эти товары;

- номенклатуру стратегических резервов и товаров, предоставляемых участниками рынка;

- форму и порядок представления отчета о поставке, хранении, выпуске, учете и контроле товаров для государственных резервов, а также о движении и наличии товаров, принадлежащих государственным резервам;

- решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.