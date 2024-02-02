Глава МИД Азербайджана провел обсуждения с председателем Палаты депутатов Чехии (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи говорилось о взаимных визитах, постоянном политическом диалоге между двумя странами, а также значении межпарламентского сотрудничества. Кроме того, были затронуты двусторонние экономические отношения, в частности, перспективы сотрудничества в области энергетики, зеленой экономики, туризма, сельского хозяйства, образования, взаимного инвестирования и других сферах.

Джейхун Байрамов отметил осуществляемые Азербайджаном меры по охране окружающей среды, переходу к возобновляемым источникам энергии, проведение в стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) и значение, которое Азербайджан придает международным обязательствам в этой области.

Были подчеркнуты транспортный потенциал нашей страны и перспективы развития Среднего коридора, отмечалось, что данный коридор является одним из важных международных транспортных маршрутов, проходящих через Южный Кавказ и Центральную Азию.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС и государств-участников, что применение двойных стандартов против страны и демонстрация несправедливого отношения к ней не способствует установлению устойчивого мира в регионе. Он также заявил, что принятие в Парламентской Ассамблее Совета Европы решения, носящего антиазербайджанский характер, и инициатива находящейся в меньшинстве группы, связанная с отказом в ратификации верительных грамот делегации Азербайджана, не служат диалогу.

Глава МИД Азербайджана отметил, что впервые через 30 лет появились реальные условия для мира между Азербайджаном и Арменией. Министр подчеркнул, что оказание Армении военной помощи Европейским Союзом и некоторыми государствами-участниками под тем или иным предлогом или покровительство Армении и побуждение ее к отказу от мирного процесса будут препятствовать созданию устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам повестки дня между двумя странами и темам, представляющим взаимный интерес.

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