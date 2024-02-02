Проведено мероприятие, посвященное Дню Молодежи Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Отдельной общевойсковой армии, министерств молодежи и спорта, образования Нахчыванской Автономной Республики проведено мероприятие, посвященное "Дню молодежи Азербайджана - 2 февраля".

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в рамках мероприятия была организована экскурсия группы молодежи в Нахчыванский музей боевой славы. Молодежь ознакомилась с экспонируемыми в музее артиллерийскими установками, средствами авиационной и противовоздушной обороны, инженерной, бронетанковой и автомобильной техникой, боевыми машинами пехоты и другими экспонатами.

Молодежь также посетила Учебно-тренировочный центр Отдельной общевойсковой армии и ознакомилась с учебно-тренировочными тренажерами.

Затем в учебно-тренировочном центре состоялось мероприятие, посвященное "Дню молодежи Азербайджана - 2 февраля". На мероприятии были исполнены военные марши, а также был показан фильм "Слово молодежи".

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