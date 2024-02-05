Азербайджанская диаспорская молодежь поддерживает кандидатуру Президента Ильхама Алиева на предстоящих выборах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, народ страны вступил в этап национального подъема. Победа Азербайджана стала самой яркой страницей в истории страны.

Как сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, об этом сказал доцент Российского университета дружбы народов Анар Гасанов в своем выступлении на Международном форуме молодежи азербайджанской диаспоры, организованном Домом Азербайджана в Будапеште по случаю 2 февраля – Дня молодежи Азербайджана.

"Если посмотреть на все этапы за последние 100 лет истории Азербайджана, то не было такого успешного периода, как нынешний. Победа во второй Карабахской войне сделала нас счастливыми. Давайте сохраним все, что делает нас счастливыми!" - сказал Гасанов.

Председатель Ассоциации интеграции и развития молодежи (AYID) в Венгрии Рамиль Шукюров отметил, что гордится тем, что является гражданином независимого и могущественного Азербайджана. "Как представитель молодежи Азербайджана, положившего конец оккупации, обеспечившего свою территориальную целостность, полностью восстановившего государственный суверенитет, я испытываю гордость в связи с участием и выступлением на этом знаменательном мероприятии. Как представитель азербайджанской молодежи я сделал свой выбор 27 сентября 2020 года, когда весь азербайджанский народ сплотился вокруг своего Полководца в железный кулак, когда поддержал своего Лидера 23 апреля 2023 года при создании пограничного пункта пропуска "Лачин", и в период событий 20 сентября 2023 года, а также когда наш Президент поднял славный флаг Азербайджана на исконных и вечных землях страны – в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Аскеране, претворив в реальность чаяния своего народа, приумножив его славу в мире, и я еще раз убедился в правильности своего выбора", - сказал Шукюров.

Студентка Консерватории им. Антона Брукнера в Австрии, пианистка, лауреат республиканских и международных конкурсов Аян Мамедли отметила, что этот форум диаспорской молодежи является ярким примером внимания азербайджанского государства к молодежи.

"Я всегда гордилась тем, что являюсь представителем страны с такой прекрасной, богатой историей, культурой. Благодаря решительности нашего Президента, единству нашего народа, героизму нашей армии мы одержали победу. Сегодня я с гордостью говорю, что мы Победоносные граждане Победившей страны", - сказала она.

Принявшие в мероприятии участие руководитель программы для украинских беженцев American Red Cross Бейлер Талыбов, директор Глобального центра Гангнам исполнительной власти Сеула Нихат Халилзаде, студент юридического факультета Лейденского университета Туграхан Ашк, бакалавр экономики Женевского университета в Швейцарии Амина Ахадова, член правления Общества культуры Норвегия-Азербайджан Гюнель Исмаилова, студентка Консерватории им. Антона Брукнера в Австрии, пианистка, лауреат республиканских и международных конкурсов Аян Мамедли, PhD студент в сфере экологической устойчивости в Оттавском университете, член правления Ассоциации устойчивой энергетики Онтарио Эмиль Алиев в своих выступлениях призвали диаспорскую молодежь и других соотечественников, проживающих за рубежом, принять активное участие в выборах 7 февраля и поддержать кандидатуру Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметим, что в форуме на тему "Деятельность молодежи азербайджанской диаспоры в постконфликтный период: перспективы и вызовы" приняли участие 120 представителей азербайджанской молодежи из почти 40 стран, включая Венгрию. В мероприятии приняли участие руководители студенческих и молодежных организаций, действующих за рубежом, азербайджанские представители международных организаций, лауреаты международных конкурсов, молодые предприниматели, а также посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков, сотрудник министерства молодежи и спорта Рустам Абдуллаев.

В завершение мероприятия было принято заявление участников форума. В заявлении диаспорская молодежь отметила, что примет активное участие во внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года, и поддержит кандидатуру Президента Ильхама Алиева.

"Мы, победившая молодежь государства-победителя, понимаем, что будущее нашей страны связано с сильным лидером, с которым считаются и которого уважают во всем мире, и заявляем, что готовы идти плечом к плечу с Победоносным Лидером Победоносного Народа по пути, ведущем нашу страну к очередным блестящим победам", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!